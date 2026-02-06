Работника ремонтного депо из Нижнеудинска ударило током

В Нижнеудинске работника ремонтного депо ударило током. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— 6 февраля 2026 года во время ремонта локомотива слесарь-электрик по ремонту оборудования СЛД «Нижнеудинское» получил электротравму, — прокомментировали в ведомстве.
Пострадавшего сотрудника госпитализировали в районную больницу. Что привело к такому происшествию — предстоит выяснить сотрудникам надзорного ведомства. Следователи проводят проверку.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что первоклассник возвращался домой после уроков. Он торопился — впереди его ждала подготовка ко Дню рождения. До дома оставалось дойти несколько метров. Мальчик спускался по лестнице, как вдруг кто-то высокий подошел сзади и толкнул ребенка в спину.