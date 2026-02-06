Ричмонд
Работника ремонтного депо из Нижнеудинска ударило током

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске работника ремонтного депо ударило током. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— 6 февраля 2026 года во время ремонта локомотива слесарь-электрик по ремонту оборудования СЛД «Нижнеудинское» получил электротравму, — прокомментировали в ведомстве.

Пострадавшего сотрудника госпитализировали в районную больницу. Что привело к такому происшествию — предстоит выяснить сотрудникам надзорного ведомства. Следователи проводят проверку.

Пострадавшего сотрудника госпитализировали в районную больницу. Что привело к такому происшествию — предстоит выяснить сотрудникам надзорного ведомства. Следователи проводят проверку.