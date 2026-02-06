20 ударов ножом нанёс волгоградец гостью своего дня рождения

В Новоаннинском районе завершено расследование жестокого убийства. Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело в отношении 67-летнего местного жителя.
По версии следствия, трагедия произошла 21 августа 2025 года. Обвиняемый пригласил своего соседа в гости, чтобы отметить собственный день рождения. В ходе застолья между мужчинами вспыхнул конфликт, который закончился расправой. Хозяин дома нанес гостю не менее 20 ударов ножом в различные части тела, а затем задушил его, — сообщают в пресс-службе Прокуратуры Волгоградской области.
Рассмотрев материалы дела, ведомтсво сочло доказательства достаточными для передачи того в суд.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Дело будет рассматривать Новоаннинский районный суд Волгоградской области.