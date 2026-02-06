В Новочеркасске СК возбудил дело о халатности из-за отсутствия отопления

По данным правоохранителей, проблемы в многоквартирном доме связаны с неисправностью котельной, которая не функционирует должным образом длительное время. Отмечается, что жители неоднократно обращались с жалобами, однако ответственные лица не предприняли необходимых действий для решения проблемы.