В Новочеркасске СК возбудил дело о халатности из-за отсутствия отопления

По данным правоохранителей, проблемы в многоквартирном доме связаны с неисправностью котельной, которая не функционирует должным образом длительное время. Отмечается, что жители неоднократно обращались с жалобами, однако ответственные лица не предприняли необходимых действий для решения проблемы.
«В рамках расследования уголовного дела будет выполнен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление конкретных лиц, чьи действия (бездействие) привели к нарушению прав граждан», — говорится в сообщении СК.