Женщина пряталась от милиции по всему Бресту с крупной суммой денег, считая, что ее преследуют мошенники. Об этом рассказал начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский. Его слова приводит БелТА.
Шуляковский назвал случай, который его поразил. Брестчанку предпенсионного возраста мошенники развели на снятие денег и их перевод на некий счет. Однако милиция, что называется, бросилась на «перехват», когда дистанционно узнали о ситуации:
«Позвонили женщине, представились, предупредили, что она только что общалась с мошенниками».
Однако, говорит глава УВД Брестской области, аферисты настолько обработали свою жертву, что та была уверена: милиционерами были первые звонившие, а вторые — аферисты. Дальше — больше, рассказывает Олег Шуляковский:
«Женщину ловили по всему городу, потому что она пряталась от милиции по указке мошенников. Когда ее нашли, половину денег она уже успела отдать, но вторую часть удалось сохранить».
