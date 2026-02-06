Ричмонд
В Ростове произошло возгорание в торговом павильоне

Открытое горение ликивидировали в торговом павильоне на Ленточной в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание в торговом павильоне произошло в Ростове-на-Дону вечером 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Помощь пожарных потребовалась на Ленточной, 1. Вызов в экстренную службу поступил в 15:50, горение в торговом павильоне происходило на площади в 40 кв. метров. В 16:30 убрали открытое пламя. Полную ликивидацию пожара пока не объявляли.

Известно, что на месте просишествия использовали четыре автоцистерны. По данным МЧС, пострадавших нет.

