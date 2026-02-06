Суд в Ростове приговорил участника тербатальона к 17 годам колонии

Следствие установило, что осужденный Богдан Мусихин в августе 2024 года в городе Николаев вступил в террористическую организацию — Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Около месяца он проходил подготовку в учебном центре в Одесской области. В конце августа на территории учебного центра подсудимый принес присягу и получил должность стрелка, принял участие в боевых действиях и 18 октября 2024 года был взят в плен военнослужащими Вооруженных Сил России.