Подросток из Камышина задержан с крупной партией наркотиков для «закладок»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Камышина. Подростка обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы и в крупном размере.
По данным следствия, школьник, соблазнившись предложением о «быстром заработке» в интернете, связался с анонимными кураторами. Получив инструкции, он забрал оптовую партию наркотиков для их последующего распространения в Камышине и районе методом так называемых закладок.
Однако первую же свою «рабочую» поездку он не завершил. Правоохранители задержали его практически сразу, изъяв более 50 свёртков с порошкообразными веществами. Общий вес изъятых наркотиков составил почти 100 граммов.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Ожидать приговора подросток будет в следственном изоляторе.
Следственное управление СКР по Волгоградской области обращает внимание на опасную тенденцию: наркопреступные группы целенаправленно вербуют несовершеннолетних через соцсети, обещая лёгкие деньги.
Ведомство призывает родителей проводить с детьми разъяснительные беседы об ответственности и незамедлительно сообщать в полицию о любых подозрительных предложениях.
Ранее в привлечении к незаконной деятельности своего несовершеннолетнего брата был замечен житель Волжского.