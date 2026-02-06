В Краснодаре изъяли 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции

По сообщению СК, ранее в Красноармейском районе был выявлен подпольный завод по изготовлению табачных изделий. Отмечается, что там было организовано производство и хранение немаркированных табачных изделий, а также обнаружены поддельные акцизные марки. Правоохранителями было изъято более полумиллиона пачек сигарет различных торговых марок на 76 миллионов рублей и поддельные акцизные марки. Добавляется, что в ходе следствия в нескольких районах Краснодарского края также были выявлены заводы и склады, где аналогичным образом изготавливали контрафактные табачные изделия.