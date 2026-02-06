В Новочеркасске завели дело из-за отстуствия тепла и горячей воды в жилом доме

В Новочеркасске возбудили уголовное дело из-за отстуствия тепла и горячей воды в жилом доме на улице Авиаторов. Информация об этом поступила от пресс-службы СУ СК России по Ростовской области.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность» (ст. 293 УК РФ), — сообщили в СК.
Как выяснилось, поводом для разбирательства стали нарекания в соцсетях. Предварительно, жильцы дома оказались без коммунальных услуг из-за «ненадлежащей работы котельной в течение длительного времени».
Следователи найдут людей, отвественных за ситуацию — тех, чьи действия или бездействие привели к отключению отпления и горячей воды.
Добавим, ранее после жалоб от жильцов одного дома в Таганроге также завели дело.
