Главного патологоанатома петербургской больницы задержали за продажу органов

В северной столице пресечена деятельность преступной группы, организовавшей масштабную торговлю биоматериалами умерших людей. Части тел из больничного морга незаконно передавали коммерческим фирмам для использования в косметологии, стоматологии и хирургии, сообщает пресс-центр МВД России.
По данным следствия, руководство одной из городских больниц за взятки разрешало вывозить из морга фрагменты тел. В преступной схеме использовали останки граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.
Также выяснилось, что представителям частных научно-исследовательских структур разрешали проводить вскрытия прямо в помещении больничного морга без оформления каких-либо документов. Чтобы скрыть следы преступления, медики даже практиковали подмену тел на случай, если за умершим внезапно придут близкие.
«Оперативниками зафиксированы случаи подмены тел умерших. Это делалось для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе совместной операции МВД и Росфинмониторинга полицейские задержали заведующего патологоанатомическим отделением больницы и учредителя коммерческой организации по изготовлению анатомических биомоделей.
В ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, а также получении и даче взяток.