Источник рассказал, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела

РИА Новости: тела из больницы в Петербурге передавались коммерческой фирме.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Невостребованные тела из Александровской больницы Петербурга нужны были коммерческой фирме для отработки различных медицинских манипуляций, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

«Изъятые биоматериалы шли на различные цели. В основном, на телах тренировались, например, делать похоронный грим и производить другие медицинские манипуляции», — сказал собеседник агентства.

В пятницу пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу сообщила, что по подозрению в продаже тел на органы задержан заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы и учредитель коммерческой организации. Первый фигурант подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, а второй — подстрекательству к превышению полномочий и даче взятки.