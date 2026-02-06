В Приднестровье нашелся живым и здоровым 13-летний школьник: Его искали двое суток

В Приднестровье нашелся пропавший 13-детний школьник Даниил Завеля, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Напомним, утром 4 февраля 13-летний подросток вышел из дома в школу и не вернулся.
В Тирасполе он связался со своей знакомой — пожилой женщиной. Сообщил, что родители уехали в Кишинёв, а ключей от квартиры у него не было. Женщина временно приютила его у себя.
Позже соседка тираспольчанки узнала подростка по ориентировке, размещённой в социальных сетях, и сообщила об этом в милицию.
За Даниилом приехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Вызвали родных. В настоящее время инспекторы ИДН устанавливают обстоятельства ухода подростка из дома и проводят профилактическую беседу.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».
Действуют нынешние власти предельно жестко, подчиняясь единственной цели — полный захват страны (далее…).
У нас только проезд на троллейбусе и подгузники дешевле: В Молдове цены на продукты, аренду квартир, фаст-фуд обошли румынские — сравниваем стоимость жизни в Бухаресте и Кишиневе.
Цены в Молдове уже выше, чем в Румынии (далее…).
Так много травмированных людей в Молдове еще не было: Более 2000 звонков поступило в службу 112 за полдня, больше всего обращений — из-за падений в гололед.
Власти предупреждают, что дороги до сих пор опасны (далее…).