В Приднестровье нашелся живым и здоровым 13-летний школьник: Его искали двое суток

В настоящее время инспекторы ИДН устанавливают обстоятельства ухода подростка из дома и проводят профилактическую беседу.

Источник: Комсомольская правда

В Приднестровье нашелся пропавший 13-детний школьник Даниил Завеля, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Напомним, утром 4 февраля 13-летний подросток вышел из дома в школу и не вернулся.

В Тирасполе он связался со своей знакомой — пожилой женщиной. Сообщил, что родители уехали в Кишинёв, а ключей от квартиры у него не было. Женщина временно приютила его у себя.

Позже соседка тираспольчанки узнала подростка по ориентировке, размещённой в социальных сетях, и сообщила об этом в милицию.

За Даниилом приехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Вызвали родных. В настоящее время инспекторы ИДН устанавливают обстоятельства ухода подростка из дома и проводят профилактическую беседу.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше