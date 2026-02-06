Похороны похищенного и убитого 9-летнего мальчика в Петербурге будут закрытыми

Похороны девятилетнего мальчика, погибшего от рук бизнесмена в Петербурге, пройдут в закрытом формате. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи мальчика, в беседе с «КП-Санкт-Петербург».
«Семья не будет делать публичных похорон, не нужно превращать это в массовую акцию. Представьте, что переживает мать в такой момент, а там будут посторонние, и что будет если кто-то начнет хайпиться и что-то предъявлять семье? Это будет драка», — уточнил адвокат.
Также Сорокин опроверг слухи о неблагополучии семьи. Он отметил, что родители не состоят на учетах, это обычная многодетная семья с небольшим доходом. Сорокин посетил их дом и подтвердил, что дети обеспечены самым необходимым. Родители глубоко переживают трагедию.
Напомним, что ещё в конце января стало известно о похищении девятилетнего мальчика. На его поиски сразу вышли сотни волонтеров и силовики, однако по изначальным зацепкам предполагалось, что исход может быть трагичным. Уже 2 февраля по делу об убийстве задержали 38-летнего бизнесмена, который позже дал признательные показания.