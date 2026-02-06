Органы из морга в больнице Петербурга продавали для тренировки патологоанатомов

По данным источника, органы и части тел могли передаваться из медучреждения в фирму, которая занимается танатопрактикой или подготовкой тел к похоронам. Один из задержанных по данному делу являлся владелец организаций, связанных с ритуальными услугами. Именно он за денежное вознаграждение предложил патологоанатому из больницы передавать тела и органы из них на черный рынок.