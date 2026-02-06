Органы из морга в больнице Петербурга продавали для тренировки патологоанатомов

Органы и части тел, которые продавали из Александровской больницы в Санкт-Петербурге, могли использоваться для тренировок по бальзамированию трупов среди патологоанатомов. Об этом сообщает «КП-Петербург».
По данным источника, органы и части тел могли передаваться из медучреждения в фирму, которая занимается танатопрактикой или подготовкой тел к похоронам. Один из задержанных по данному делу являлся владелец организаций, связанных с ритуальными услугами. Именно он за денежное вознаграждение предложил патологоанатому из больницы передавать тела и органы из них на черный рынок.
На странице одной из компаний была указана продажа материалов для бальзамирования, а также предлагалось обучение этому ремеслу. В соцсетях фирма публиковала фото и видео со вскрытыми телами и процессом.
Ранее KP.RU сообщал, что заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы Петербурга был задержан по делу о продаже тел на органы. Следственным комитетом также было возбуждено уголовное дело, подробности произошедшего уточняются.