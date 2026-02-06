Ричмонд
Режим ЧС регионального уровня введён в Иркутской области

В Иркутской области из-за масштабных аварий на водопроводе и теплосетях Бодайбо введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Источник: Life.ru

Ситуация в Бодайбо. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи.

«Своим указом ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо… Руководителем ликвидации назначен первый замгубернатора Роман Колесов», — написал он.

Решение было принято на выездном заседании комиссии по ЧС в городе. До этого, с 31 января, действовал режим ЧС локального характера, но ситуация потребовала усиления мер.

Губернатор уже осмотрел аварийные котельные, пострадавшие дома и школы. Основная задача сейчас — ускорить ремонт и восстановить подачу тепла и воды в жилые дома в условиях сильных морозов.

Напомним, что часть Бодайбо осталась без тепла ещё 29 января из-за аварии на водоводе, которая вывела из строя четыре котельные. Многие жители опасаются, что отопление не восстановят до весны и вынуждены самостоятельно бороться с холодом, прогревая подвалы своих домов. Сегодня губернатор лично отправился в город, чтобы оценить ситуацию.

