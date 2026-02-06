Режим ЧС регионального уровня введён в Иркутской области

Напомним, что часть Бодайбо осталась без тепла ещё 29 января из-за аварии на водоводе, которая вывела из строя четыре котельные. Многие жители опасаются, что отопление не восстановят до весны и вынуждены самостоятельно бороться с холодом, прогревая подвалы своих домов. Сегодня губернатор лично отправился в город, чтобы оценить ситуацию.