Режим ЧС регионального уровня введён в Иркутской области

Ситуация в Бодайбо. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи.
«Своим указом ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо… Руководителем ликвидации назначен первый замгубернатора Роман Колесов», — написал он.
Решение было принято на выездном заседании комиссии по ЧС в городе. До этого, с 31 января, действовал режим ЧС локального характера, но ситуация потребовала усиления мер.
Губернатор уже осмотрел аварийные котельные, пострадавшие дома и школы. Основная задача сейчас — ускорить ремонт и восстановить подачу тепла и воды в жилые дома в условиях сильных морозов.
Напомним, что часть Бодайбо осталась без тепла ещё 29 января из-за аварии на водоводе, которая вывела из строя четыре котельные. Многие жители опасаются, что отопление не восстановят до весны и вынуждены самостоятельно бороться с холодом, прогревая подвалы своих домов. Сегодня губернатор лично отправился в город, чтобы оценить ситуацию.
