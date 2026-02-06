СМИ: Экс-замминистра юстиции России Сергей Тропин утонул в ванне

Бывший заместитель министра юстиции России Сергей Тропин, предположительно, утонул в ванне в своей квартире в Москве. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на осведомленный источник.
— Инцидент произошел в Москве, в квартире Тропина на Пресне. Его тело обнаружили в ванне. Сергея Тропина назначили на пост заместителя министра юстиции в 1996 году, — утверждает Telegram-канал.
Официального подтверждения информации о кончине и об обстоятельствах смерти экс-замминистра на момент публикации материала не поступало.
29 декабря 2025 года скончался бывший министр сельского хозяйства Свердловской области Артем Бахтерев. На тот момент ему было 38 лет. Он занимал эту должность около двух лет, после чего в 2023 году написал заявление об уходе по собственному желанию.
7 июля того же года бывший министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой дома в подмосковном Одинцовском городском округе. Рядом с телом чиновника нашли огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом. «Вечерняя Москва» рассказала о смерти Старовойта и его карьере.