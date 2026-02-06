Суд в Петербурге отправил в СИЗО бизнесмена, получавшего тела умерших из морга

Вечером того же дня стало известно, что правоохранительные органы раскрыли схему незаконной торговли биоматериалами из больничного морга Санкт-Петербурга, которые использовались коммерческими компаниями для проведения экспериментов. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны местный предприниматель Станислав Маслов и патологоанатом из Александровской больницы Андрей Кавецкий.