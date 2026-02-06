Суд в Петербурге отправил в СИЗО бизнесмена, получавшего тела умерших из морга

Суд в Петербурге отправил в СИЗО предпринимателя, получавшего за взятки тела умерших из морга местной больницы. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе судов города.
— Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава Маслова, обвиняемого в совершении преступлений… Срок меры — 04.04.2026 года, — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Вечером того же дня стало известно, что правоохранительные органы раскрыли схему незаконной торговли биоматериалами из больничного морга Санкт-Петербурга, которые использовались коммерческими компаниями для проведения экспериментов. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны местный предприниматель Станислав Маслов и патологоанатом из Александровской больницы Андрей Кавецкий.
По информации СМИ, тела, приобретенные у Кавецкого, хранились на первом этаже жилого дома в центре Петербурга.