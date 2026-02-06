Мужчина сбил сосульки вместе с кондиционерами с жилого дома в Нижнем Новгороде

Как утверждается, уборка снега с крыш проходила в доме на проспекте Октября в Серобусыгинском квартале. Мужчина с киркой сбивал глыбы льда, но в результате его действий пострадали два кондиционера. Здание находится под управлением компании «Наш дом». Фирма отказалась от комментариев, но пообещала провести проверку. Для Нижнего Новгорода это не первый случай опасного уничтожения наледи на крышах.