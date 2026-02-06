В Петербурге арестовали представителя фирмы, получавшей тела из морга

Пресс-служба городского главка СК РФ в пятницу сообщила о задержании заведующего моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Как установило следствие, представитель коммерческой организации «путем уговоров и подкупа» склонил заведующего патолого-анатомическим отделением больницы предоставить невостребованные тела. За это заведующий моргом ежемесячно получал не менее 500 тысяч рублей. В отношении заведующего возбуждено уголовное дело по статьям о превышении полномочий и получении взятки, а в отношении представителя коммерческой фирмы — по статьям о подстрекательстве к превышению должностных полномочий и даче взятки, отмечал СК РФ.