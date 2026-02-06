В Петербурге арестовали представителя фирмы, получавшей тела из морга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу представителя фирмы «Анабиоз» Станислава Маслова по делу о получении невостребованных тел из патолого-анатомического отделения Александровской больницы, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Пресс-служба городского главка СК РФ в пятницу сообщила о задержании заведующего моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Как установило следствие, представитель коммерческой организации «путем уговоров и подкупа» склонил заведующего патолого-анатомическим отделением больницы предоставить невостребованные тела. За это заведующий моргом ежемесячно получал не менее 500 тысяч рублей. В отношении заведующего возбуждено уголовное дело по статьям о превышении полномочий и получении взятки, а в отношении представителя коммерческой фирмы — по статьям о подстрекательстве к превышению должностных полномочий и даче взятки, отмечал СК РФ.
«Октябрьский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава Маслова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33 — пунктом “е” части 3 статьи 286, пунктом “б” части 4 статьи 291 УК РФ», — говорится в сообщении.
Как уточняет судебная пресс-служба, Маслов, будучи участником ООО «Анабиоз», вместе с неустановленными лицами «путем уговоров и подкупа» склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы по фамилии Кавецкий «к совершению им незаконных действий, связанных с исполнением должностных обязанностей и явно выходящих за пределы его должностных полномочий».
Пресс-служба судов отмечает также, что компания «Анабиоз» фактически осуществляла «незаконную деятельность по реализации частей тела трупов в пользу заинтересованных лиц».
Маслову предъявлено обвинение в пятницу, он заключен под стражу до 4 апреля.