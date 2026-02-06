«112»: Лифт с людьми упал с девятого этажа в центре Москвы

— Инцидент произошел на улице Новолесная. Предварительно, падение лифта произошло с девятого этажа. На место следуют экстренные службы, — передает Telegram-канал.
3 февраля СМИ сообщили, что в лифте в бизнес-центре «Оружейный», который находится в Оружейном переулке в столице, застряли 18 человек. На место происшествия вызвали спасателей, которые достали людей из лифта. В результате случившегося никто не пострадал.
4 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что застрял в лифте во время отключения электричества в Белгороде. По словам главы региона, заранее подготовленный план помог оперативно организовать освобождение людей. Гладков добавил, что пришел на совещание вовремя и проверил, как все работает.