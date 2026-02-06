«112»: Лифт с людьми упал с девятого этажа в центре Москвы

3 февраля СМИ сообщили, что в лифте в бизнес-центре «Оружейный», который находится в Оружейном переулке в столице, застряли 18 человек. На место происшествия вызвали спасателей, которые достали людей из лифта. В результате случившегося никто не пострадал.