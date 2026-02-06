Ричмонд
Смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Смерть экс-замминистра юстиции Сергея Тропина не носит криминального характера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в квартире в Москве обнаружен мертвым бывший замминистра юстиции Сергей Тропин.

«Смерть не носит криминальный характер», — сказал собеседник агентства.