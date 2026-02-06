Ричмонд
Житель Молдовы провалился в яму глубиной 10 метров: Доставать его пришлось спасателям

Пострадавший был в сознании, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Яловенском районе спасатели извлекли мужчину из ямы глубиной около 10 метров, сообщает пресс-служба ГИЧС.

Инцидент произошёл вблизи Костешт. 43-летний мужчина упал в глубокую яму и не мог выбраться самостоятельно.

Спасатели подняли его на поверхность. Пострадавший был в сознании, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

