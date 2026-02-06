Ричмонд
Балицкий сообщил, что Запорожская область частично обесточена

В Запорожской области произошла временная остановка подачи света в дома сразу в нескольких муниципалитетах. Причины аварии выясняются, специалисты уже работают над устранением неполадок. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

«Временное отключение электроснабжения в муниципальных образованиях Запорожской области: в Акимовском, Куйбышевском, Токмакском, Васильевском, Приморском, Приазовском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск», — уточнил он в телеграм-канале.

Ранее Балицкий также сообщил, что Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, высоки риски новых ударов противника. Пострадавших в результате атаки нет.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.