Балицкий сообщил, что Запорожская область частично обесточена

«Временное отключение электроснабжения в муниципальных образованиях Запорожской области: в Акимовском, Куйбышевском, Токмакском, Васильевском, Приморском, Приазовском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск», — уточнил он в телеграм-канале.
Ранее Балицкий также сообщил, что Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, высоки риски новых ударов противника. Пострадавших в результате атаки нет.
