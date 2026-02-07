Ричмонд
Патологоанатома, продававшего человеческие органы в Петербурге, отправили под стражу

Сотрудника морга Александровской больницы отправили в СИЗО за продажу органов.

Источник: t.me/SPbGS

Патологоанатома, продававшего человеческие органы в Петербурге, отправили в СИЗО. Сотрудника морга Александровской больницы отправили под стражу за взяточничество и продажу органов и костей умерших бездомных, которые попадали в морг больницы. Мужчину задержали 6 февраля. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

— Мужчине было предъявлено обвинение, после чего он выразил несогласие с ходатайством следователя. Суд рассмотрел материалы дела и принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе судов. Мера пресечения будет действовать до 4 апреля 2026 года.

К слову, под стражу отправили и владельца фирмы, который и наладил «нестандартные» торговые отношения с медиком. Мужчина покупал органы для своей компании, где обучали бальзамированию. К слову, за это он платил врачу 500 тысяч рублей.