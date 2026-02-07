Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге в Академическом сгорел строительный вагончик

В Екатеринбурге на улице Краснолесья вспыхнул пожар.

Источник: Комсомольская правда

6 февраля вечером произошел пожар в Екатеринбурге в районе улицы Краснолесья. На 20 квадратных метрах сгорел строительный вагончик. Об этом информирует ГУ МЧС Свердловской области.

— В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава, — рассказали в ведомстве.

О пострадавших не сообщается. Огонь потушили менее, чем за полчаса. К 19:22 пожарные завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции. Причину случившегося установят пожарные дознаватели.

Свердловское ГУ МЧС предупреждает о соблюдении правил безопасности в быту. Также необходимо иметь первичные средства пожаротушения, такие как огнетушитель, бочку с водой.