Экс-замминистра юстиции РФ Тропина нашли мёртвым в его квартире в Москве

Бывший заместитель министра юстиции РФ Сергей Тропин найден мёртвым в своей квартире в Москве. По предварительным данным Mash, он утонул в ванной.

Тело экс-чиновника обнаружили в жилом комплексе в престижном Пресненском районе.

Сергей Тропин занимал пост заместителя министра юстиции с 1996 года и был известен в профессиональных кругах.

