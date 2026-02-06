Экс-замминистра юстиции РФ Тропина нашли мёртвым в его квартире в Москве

Тело экс-чиновника обнаружили в жилом комплексе в престижном Пресненском районе.
Сергей Тропин занимал пост заместителя министра юстиции с 1996 года и был известен в профессиональных кругах.
На днях Life.ru сообщал о том, что в одной из екатеринбургских школ нашли бездыханное тело одной из учительниц без признаков насильственной смерти, её нашёл охранник. Педагог осталась после работы, чтобы подготовиться к будущей проверке.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.