Росгвардия задержала пятерых подозреваемых в призывах к терроризму в Ингушетии

Подозреваемых в призывах к терроризму в Ингушетии задержали силами сотрудников нескольких ведомств.

Источник: Комсомольская правда

В Ингушетии правоохранительные органы задержали пятерых местных жителей. Их подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что бойцы СОБР Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ. Задержания прошли в нескольких районах республики в рамках совместной операции.

В настоящее время в отношении всех задержанных проводится комплексная проверка. Им инкриминируется совершение противоправных деяний террористической направленности.

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта в здании УФСБ по Крыму и Севастополю. К его организации, по версии следствия, были причастны украинские спецслужбы.

По данным оперативников, представитель ВСУ через мессенджер связался с жителем полуострова. Он представился сотрудником ФСБ и склонял собеседника к поступлению на службу в органы безопасности.