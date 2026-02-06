Росгвардия задержала пятерых подозреваемых в призывах к терроризму в Ингушетии

В Ингушетии правоохранительные органы задержали пятерых местных жителей. Их подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.
В ведомстве уточнили, что бойцы СОБР Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ. Задержания прошли в нескольких районах республики в рамках совместной операции.
В настоящее время в отношении всех задержанных проводится комплексная проверка. Им инкриминируется совершение противоправных деяний террористической направленности.
Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта в здании УФСБ по Крыму и Севастополю. К его организации, по версии следствия, были причастны украинские спецслужбы.
По данным оперативников, представитель ВСУ через мессенджер связался с жителем полуострова. Он представился сотрудником ФСБ и склонял собеседника к поступлению на службу в органы безопасности.