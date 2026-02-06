Дело о халатности возбудили в Петербурге после убийства девятилетнего мальчика

По версии следствия, они не проводили индивидуальную профилактическую работу с матерью мальчика. В частности, сотрудники школы не оказали ей помощи в зачислении ребенка в первый класс, а работники социального учреждения не предложили органам опеки принять меры из-за ненадлежащего выполнения матерью своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.