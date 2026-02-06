Дело о халатности возбудили в Петербурге после убийства девятилетнего мальчика

Правоохранители возбудили производство по делу о халатности должностных лиц одной из школ и учреждения социального обслуживания Красносельского района Санкт-Петербурга после убийства девятилетнего мальчика. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
По версии следствия, они не проводили индивидуальную профилактическую работу с матерью мальчика. В частности, сотрудники школы не оказали ей помощи в зачислении ребенка в первый класс, а работники социального учреждения не предложили органам опеки принять меры из-за ненадлежащего выполнения матерью своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.
— При этом информация о том, что мать допускала проживание детей в неблагоустроенном помещении с антисанитарными условиями, бродяжничество и попрошайничество, а также не обеспечивала получение детьми общего образования, имелась в распоряжении должностных лиц, — говорится в публикации.
Также уточняется, что семья, в которой воспитывались семеро детей в возрасте от полугода до 12 лет, находилась на учете с 2025 года. В настоящее время устанавливаются конкретные сотрудники, причастные к данному делу.
Тело девятилетнего мальчика, похищенного в Санкт-Петербурге 30 января, нашли в водоеме в Ленинградской области. Оказалось, что убийца был педофилом и предлагал жертве деньги за интим, но мальчик начал шантажировать преступника. Причем родители знали о связях сына с педофилом. «Вечерняя Москва» собрала новые подробности этой страшной расправы.