Экс-замглавы Минюста Тропин найден мертвым в своей квартире в Москве

Бывший заместитель главы Минюста России Сергей Тропин обнаружен мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«В квартире дома на 3-й Красногвардейской улице был обнаружен мертвым Сергей Тропин», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы также сообщили, что смерть бывшего замглавы Минюста не носит криминального характера. Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее KP.RU сообщал, что бывший заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Скляр был найден мертвым в своем доме в Москве. Тело экс-чиновника обнаружили без признаков жизни прямо на пороге частного дома в поселке Филимоновский. Незадолго до произошедшего Скляр разослал сообщение в одном из мессенджеров, в котором обвинил в случившемся жену.