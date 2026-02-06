Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Минюста Тропин найден мертвым в своей квартире в Москве

Правоохранители заявили, что смерть бывшего замминистра юстиции Тропина не носит криминального характера.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель главы Минюста России Сергей Тропин обнаружен мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В квартире дома на 3-й Красногвардейской улице был обнаружен мертвым Сергей Тропин», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы также сообщили, что смерть бывшего замглавы Минюста не носит криминального характера. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Скляр был найден мертвым в своем доме в Москве. Тело экс-чиновника обнаружили без признаков жизни прямо на пороге частного дома в поселке Филимоновский. Незадолго до произошедшего Скляр разослал сообщение в одном из мессенджеров, в котором обвинил в случившемся жену.