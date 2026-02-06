Экс-замглавы Минюста Тропин найден мертвым в своей квартире в Москве

Ранее KP.RU сообщал, что бывший заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Скляр был найден мертвым в своем доме в Москве. Тело экс-чиновника обнаружили без признаков жизни прямо на пороге частного дома в поселке Филимоновский. Незадолго до произошедшего Скляр разослал сообщение в одном из мессенджеров, в котором обвинил в случившемся жену.