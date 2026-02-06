Запорожская область оказалась частично обесточена

«Временное отключение электроснабжения в муниципальных образованиях Запорожской области: в Акимовском, Куйбышевском, Токмакском, Васильевском, Приморском, Приазовском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск», — написал губернатор в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что специалисты уже работают над уточнением причин инцидента, а также трудятся над устранением причин отключения электроэнергии. Кроме того, социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания.
«В настоящее время все службы приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением. На месте работают оперативные и ремонтные бригады. Они уже приступили к работе с оборудованием, проводят планомерную проверку всех систем для выявления и устранения причины аварии», — говорится в сообщении.
В этот же день Балицкий написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара. Он отметил, что в настоящее время информации о пострадавших в результате атаки не поступало. Кроме того, есть вероятность повторных ударов со стороны украинской армии.