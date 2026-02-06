В Израиле у жениха остановилось сердце на свадьбе

Жених выжил после внезапной остановки сердца на собственной свадебной церемонии в Израиле благодаря оперативным действиям гостя-фельдшера. Об этом сообщает издание The Times of Israel, передает сайт MK.ru.
Во время торжества 34-летний мужчина потерял сознание. Находившийся среди гостей профессиональный фельдшер Бен Синай немедленно приступил к сердечно-легочной реанимации и вызвал скорую помощь.
Благодаря его действиям жизненно важные функции пострадавшего удалось восстановить до приезда медиков. Жених был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии, где продолжает получать необходимое лечение.
Ранее кардиолог Антон Вахляев назвал опасные для сердца продукты.