Мать на глазах у толпы отхлестала сына по лицу из-за плохих фото на горнолыжке

Ранее Life.ru писал, что житель Оренбуржья утопил годовалого ребёнка в ванне, потому что тот ему мешал. Из материалов дела следует, что в ночь на 6 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире со своей сожительницей и её сыном, 2024 года рождения. Плач ребёнка разозлил его. Мужчина избил мальчика, а затем утопил его в ванне.