Мать на глазах у толпы отхлестала сына по лицу из-за плохих фото на горнолыжке

В Сети завирусилось неприятное видео с горнолыжного склона. На записи женщина, предположительно мать, сначала грубо дёргает мальчика за шапку, а затем несколько раз бьёт его по лицу. Всё это происходит на глазах у других отдыхающих.

Источник: Life.ru

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yshkosketch.

Причина ссоры, судя по кадрам, — неудачные фотографии. После того как ребёнок, видимо, недостаточно хорошо позировал, женщина вспылила, ударила его, а затем спокойно вернулась к съёмке.

Пользователи соцсетей возмущены. Многие пишут, что такое поведение неприемлемо, и переживают за мальчика: если на людях мать позволяет себе рукоприкладство, то что может происходить дома? Некоторые зрители предположили, что вся поездка была затеяна лишь для «красивого» контента в соцсетях, а не для отдыха.

Ранее Life.ru писал, что житель Оренбуржья утопил годовалого ребёнка в ванне, потому что тот ему мешал. Из материалов дела следует, что в ночь на 6 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире со своей сожительницей и её сыном, 2024 года рождения. Плач ребёнка разозлил его. Мужчина избил мальчика, а затем утопил его в ванне.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.