В Новосибирске 50-летний сын заказал убийство матери, отказавшейся его содержать

В Новосибирской области 50-летний мужчина заказал убийство своей матери, поскольку она прекратила его материальную поддержку. Об этом сообщили в прокуратуре региона в пятницу, 6 февраля.
— Обвиняемый 1976 года рождения заказал убийство своей матери, потому что она оказывала ему финансовую помощь, содержала его, а потом решила прекратить, — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Заказчик пообещал своему знакомому, который должен был стать исполнителем, построить для него жилье в качестве вознаграждения. В прокуратуре уточнили, что он договорился с ним о том, что убийство будет совершено, а он в свою очередь построит киллеру дом.
По информации пресс-службы ведомства, для подготовки преступления заказчик приобрел телефон для связи, снял жилье и передал исполнителю нож. После совершения убийства последний должен был позвонить мужчине и сообщить о выполнении задания. Однако исполнитель, который изначально согласился на это, испугался и рассказал обо всем матери и полиции, говорится в публикации.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству по найму. Мужчину задержали.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержание подозреваемого проводилось с участием Росгвардии. Задержанный ранее уже имел судимость.
В ноябре бывшего депутата Петрозаводского городского совета Тимура Зорнякова обвинили в работе наемным убийцей. По версии следствия, экс-чиновник совершил минимум одно убийство и попытался совершить еще одно.