Умер актер из «Елок» и «Возвращения Титаника» Игорь Гузун

В возрасте 65 лет скончался советский и российский актёр, сценарист, продюсер, художник-постановщик Игорь Гузун.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 65 лет скончался советский и российский актёр, сценарист, продюсер, художник-постановщик Игорь Гузун. Соответствующая пометка появилась на сайте kino-teatr.ru.

По данным портала, актер театра и кино скончался в пятницу, 6 февраля, 2026 года. Причины его смерти не уточняются.

Игорь Гузун начал карьеру в кинематографе в 1988 году как ассистент режиссера и актер, позже работал как режиссер. Он свободно владел русским, английским, румынским и итальянским языками.

За годы карьеры Игорь Гузун принял участие в создании десятков кино- и телепроектов. Среди наиболее заметных работ: «Кодры», «Полк Шарпа», «Черноморский рейд», «Вендетта по‑еврейски», «Приключения Марко Поло», «Первый удар», «Возвращение Титаника», «Мастер и Маргарита», «Ёлки‑10», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» и другие.

Ранее сообщалось, что умер актер Дмитрий Марфин из сериалов «СашаТаня», «Скорая помощь» и «След».