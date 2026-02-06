Движение временно перекрыли на Большой и Малой Бронной улицах в центре Москвы

Движение временно перекрыли на Большой и Малой Бронной улицах Москвы. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение временно закрыто на улице Малой Бронной, на улице Большой Бронной, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Водителей призвали выстраивать маршруты заранее.
В 21:35 по московскому времени дептранс сообщил о возобновлении движения.
