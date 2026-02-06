Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение временно перекрыли на Большой и Малой Бронной улицах в центре Москвы

Движение временно перекрыли на Большой и Малой Бронной улицах Москвы. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение временно перекрыли на Большой и Малой Бронной улицах Москвы. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение временно закрыто на улице Малой Бронной, на улице Большой Бронной, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Водителей призвали выстраивать маршруты заранее.

В 21:35 по московскому времени дептранс сообщил о возобновлении движения.

Ограничения движения по Татарской улице вводили из-за пожара, произошедшего утром 18 января. В связи с возгоранием на Татарской улице, 5, строение 1, перекрыли движение на участке от дома 3, строение 1, до дома 7, строение 1. Позже движение восстановили.