Движение временно перекрыли на Большой и Малой Бронной улицах в центре Москвы

Ограничения движения по Татарской улице вводили из-за пожара, произошедшего утром 18 января. В связи с возгоранием на Татарской улице, 5, строение 1, перекрыли движение на участке от дома 3, строение 1, до дома 7, строение 1. Позже движение восстановили.