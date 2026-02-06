Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты

Взрывное устройство, приведенное в действие преступниками, предназначалось не для убийства людей, а для запугивания. В самодельной гранате не было ни значительного заряда, ни большого количества металлических поражающих компонентов, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на прокурора Гренобля Этьена Манто.