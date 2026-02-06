Ричмонд
Во Франции шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты

ПАРИЖ, 6 фев — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции, сообщает в пятницу радиостанция ici.

Источник: © РИА Новости

«В результате взрыва гранаты в салоне красоты в центре Гренобля (департамент Изер) пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

Гранату в салон красоты бросил мужчина, пришедший туда в компании сообщника. Бросив гранату, злоумышленники скрылись с места преступления. Взрыв разбил витрину, осколки которой и стали причиной ранений шести человек. Один из пострадавших — 5-летний ребенок. Пострадавшим была оказана первая помощь, сообщает ici.

Полиция Гренобля начала расследование инцидента. В ходе расследования правоохранители планируют просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступников, уточняется в материале.

Взрывное устройство, приведенное в действие преступниками, предназначалось не для убийства людей, а для запугивания. В самодельной гранате не было ни значительного заряда, ни большого количества металлических поражающих компонентов, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на прокурора Гренобля Этьена Манто.