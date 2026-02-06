Ричмонд
В аэропорту Калуги объявлен план «Ковёр»

Аэропорт Калуги ограничил приём и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

Напомним, что работа калужской воздушной гавани уже ограничивалась сегодня утром — приём и выпуск судов был приостановлен в 04:52 по Москве. Однако план «Ковёр» не продлился и получаса — уже в 05:21 аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.