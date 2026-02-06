За четыре часа над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ

«В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — указано в официальном сообщении военного ведомства.
Ранее на Украине заявили о проблемах с верификацией терминалов Starlink. Выяснилось, что официально объявленные украинской стороной «белые списки» терминалов спутниковой связи не решают системные проблемы с верификацией для использования ВСУ. Система передачи данных в мобюильные приложения работает с перебоями.
