Во Франции пострадали шесть человек при взрыве гранаты в салоне красоты

Во Франции неизвестный бросил гранату в салон красоты.

Источник: Аргументы и факты

Во французском городе Гренобль неизвестные взорвали гранату, пострадали шесть человек, в том числе ребенок, передает Franceinfo.

Инцидент произошел в салоне красоты, который расположен в центре Гренобля. Неизвестный с сообщником бросил гранату в заведение. В результате взрыва разбилась витрина, и шесть человек получили незначительные травмы. Среди пострадавших есть 5-летний ребенок.

По словам прокурора Этьена Манто, взрывное устройство предназначалось для запугивания.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина привел в действие три гранаты в жилом доме. В результате оказались повреждены помещения.