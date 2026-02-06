Во Франции пострадали шесть человек при взрыве гранаты в салоне красоты

Инцидент произошел в салоне красоты, который расположен в центре Гренобля. Неизвестный с сообщником бросил гранату в заведение. В результате взрыва разбилась витрина, и шесть человек получили незначительные травмы. Среди пострадавших есть 5-летний ребенок.