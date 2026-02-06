Неизвестные бросили гранату в салон красоты в Гренобле, пострадали шесть человек

По предварительным данным, двое мужчин вошли в салон, один из них бросил взрывное устройство, после чего оба скрылись. Взрывной волной выбило витрину, и осколки стекла ранили находившихся внутри людей.
Прокурор Гренобля Этьен Манто уточнил, что граната была самодельной, с небольшим зарядом, и предназначалась скорее для запугивания, а не для убийства. Полиция начала расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения для установления личности преступников.
Подобные инциденты с гранатами иногда связаны не с криминалом, а с нелепым балаганством. Например, на Украине житель Хмельницкого решил сделать предложение руки и сердца, используя вместо кольца чеку от боевой гранаты. Его романтический порыв закончился тюрьмой: граната выпала из рук невесты и взорвалась, а сам «жених» получил три года лишения свободы за незаконное обращение с оружием, несмотря на полное раскаяние.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.