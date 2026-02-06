Ричмонд
Неизвестные бросили гранату в салон красоты в Гренобле, пострадали шесть человек

В центре французского города Гренобль неизвестные бросили гранату в салон красоты, в результате чего пострадали шесть человек, включая пятилетнего ребёнка. Об этом сообщает радиостанция ici.

По предварительным данным, двое мужчин вошли в салон, один из них бросил взрывное устройство, после чего оба скрылись. Взрывной волной выбило витрину, и осколки стекла ранили находившихся внутри людей.

Прокурор Гренобля Этьен Манто уточнил, что граната была самодельной, с небольшим зарядом, и предназначалась скорее для запугивания, а не для убийства. Полиция начала расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения для установления личности преступников.

Подобные инциденты с гранатами иногда связаны не с криминалом, а с нелепым балаганством. Например, на Украине житель Хмельницкого решил сделать предложение руки и сердца, используя вместо кольца чеку от боевой гранаты. Его романтический порыв закончился тюрьмой: граната выпала из рук невесты и взорвалась, а сам «жених» получил три года лишения свободы за незаконное обращение с оружием, несмотря на полное раскаяние.

