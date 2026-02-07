Ричмонд
На севере Молдавии нашли упавший беспилотник

В Молдавии на окраине села София обнаружили упавший беспилотник.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 6 фев — РИА Новости. Упавший беспилотник неясного происхождения обнаружили в Дрокиевском районе на севере республики, территорию оцепили, вызвали саперов, сообщила полиция Молдавии.

«Полиция Дрокии получила сообщение об обнаружении беспилотника на окраине села София. Периметр оцеплен, эксперты из отдела взрывчатых веществ и технических средств полиции проведут детальное обследование объекта», — говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.

Тип дрона и его происхождение не уточняются. Власти просят граждан не приближаться к любым подозрительным объектам и ставить в известность полицию о таких инцидентах.

На ситуацию уже отреагировал МИД республики, который осудил возможное нарушение воздушного пространства Молдавии и потенциальную угрозу безопасности граждан.