На севере Молдавии нашли упавший беспилотник

КИШИНЕВ, 6 фев — РИА Новости. Упавший беспилотник неясного происхождения обнаружили в Дрокиевском районе на севере республики, территорию оцепили, вызвали саперов, сообщила полиция Молдавии.
«Полиция Дрокии получила сообщение об обнаружении беспилотника на окраине села София. Периметр оцеплен, эксперты из отдела взрывчатых веществ и технических средств полиции проведут детальное обследование объекта», — говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.
Тип дрона и его происхождение не уточняются. Власти просят граждан не приближаться к любым подозрительным объектам и ставить в известность полицию о таких инцидентах.
На ситуацию уже отреагировал МИД республики, который осудил возможное нарушение воздушного пространства Молдавии и потенциальную угрозу безопасности граждан.