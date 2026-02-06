Мирный житель погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области

Трагедия произошла в селе Муром, где беспилотник ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль. Мужчина, находившийся за рулём, скончался на месте от полученных травм. Женщину, которая была в машине в момент удара, экстренно доставили в городскую больницу № 2 Белгорода в крайне тяжёлом состоянии — у неё минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Врачи реанимации продолжают бороться за её жизнь.
Автомобиль полностью уничтожен огнём. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Вячеслав Гладков сообщил о серьёзных трудностях с восстановлением энергоснабжения Белгорода после ракетного удара ВСУ. Работы шли всю ночь и продолжаются до сих пор — энергетики и коммунальные службы пытаются как можно быстрее вернуть в дома жителей свет, тепло и воду. Глава региона лично выезжает на объекты с генераторами и принимает решения уже на местах.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.