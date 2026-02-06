Мирный житель погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области

Ранее Life.ru писал, что губернатор Вячеслав Гладков сообщил о серьёзных трудностях с восстановлением энергоснабжения Белгорода после ракетного удара ВСУ. Работы шли всю ночь и продолжаются до сих пор — энергетики и коммунальные службы пытаются как можно быстрее вернуть в дома жителей свет, тепло и воду. Глава региона лично выезжает на объекты с генераторами и принимает решения уже на местах.