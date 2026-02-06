Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть погибший и раненая

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате удара погиб один человек, женщина, находившаяся в машине, получила тяжёлые ранения. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атака произошла в селе Муром Шебекинского городского округа. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Женщина, находившаяся в автомобиле, была доставлена в больницу Белгорода в крайне тяжелом состоянии.
— Врачи реанимации продолжают бороться за ее жизнь, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
У пострадавшей диагностирована минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Легковой автомобиль был полностью уничтожен огнем. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего.
5 февраля стало известно, что украинская армия с помощью беспилотных летательных аппаратов ударила по Шебекинскому округу Белгородской области — пострадали шесть мирных жителей.