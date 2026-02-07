Ричмонд
Над территорией России за три часа сбили 20 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили над тремя регионами 20 беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнило ведомство, 10 БПЛА сбиты над Белгородской областью, по пять — над Брянской и Курской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Муром беспилотник ударил по движущемуся автомобилю. Один человек погиб, еще один — пострадал.

