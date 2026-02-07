Над территорией России за три часа сбили 20 беспилотников

Как уточнило ведомство, 10 БПЛА сбиты над Белгородской областью, по пять — над Брянской и Курской областями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Муром беспилотник ударил по движущемуся автомобилю. Один человек погиб, еще один — пострадал.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше