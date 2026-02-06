Ричмонд
Над Белгородской, Брянской и Курской областями ПВО сбила 20 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным военного ведомства, атака была отражена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени 6 февраля. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 10 БПЛА, ещё по пять уничтожены над Брянской и Курской областями.

Все воздушные цели были обнаружены и ликвидированы дежурными расчётами ПВО. Информации о разрушениях в результате данного налёта не поступало.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области произошла трагедия после атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль. В селе Муром погиб мужчина, находившийся за рулём, а пассажирку в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу Белгорода. У женщины диагностированы минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги, сейчас врачи продолжают бороться за её жизнь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

