Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 20 БПЛА над тремя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 10 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, пять — над Брянской областью и пять — над территорией Курской области.

В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России. При этом наибольшее число дронов ликвидировали над территорией Брянской области — 26 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше