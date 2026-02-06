Силы ПВО за три часа сбили 20 БПЛА над тремя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 10 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, пять — над Брянской областью и пять — над территорией Курской области.
В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России. При этом наибольшее число дронов ликвидировали над территорией Брянской области — 26 БПЛА.