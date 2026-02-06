Новые детали дела о продаже тел умерших из больницы в Петербурге: полмиллиона за доступ в морг

Продаваемые из Александровской больницы Петербурга органы и части тел умерших, вероятно, поставлялись компании, деятельность которой связана с танатопрактикой или подготовкой тел к похоронам. Об этом сообщает «КП-Петербург».
Уточняется, что за беспрепятственный доступ в морг руководство компании «Анабиос» платило заведующему не менее полумиллиона рублей.
Как сообщает издание, задержанный Станислав М. владеет двумя ритуальными фирмами. Следователи полагают, что это он предложил заведующему патологоанатомическим отделением Александровской больницы выйти на черный рынок.
Соцсети компании Станислава М. сообщают о продаже материалов для бальзамирования и обучении этому ремеслу. На странице публиковались многочисленные пугающие фото и видео вскрытий, а также сравнительные снимки тел до и после процедуры.
При этом компания находилась в жилом доме, и соседи, вероятно, не в курсе ее необычной деятельности.
«КП-Петербург» ранее также информировал, что заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы был задержан.