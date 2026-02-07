Рейс Пхукет — Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Самолёт авиакомпании Azur air, выполнявший рейс из Пхукета в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщили представители перевозчика, уточнив, что решение о возврате принял экипаж после выявления неполадки.
По информации компании, причиной стало то, что створки шасси не убрались в штатном режиме. В связи с этим было принято решение прекратить полёт и вернуться в аэропорт Пхукета. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа остаётся главным приоритетом.
Самолёт успешно приземлился в 02:36 по местному времени, что соответствует 22:36 по московскому времени. Посадка прошла без осложнений и в штатном режиме, пассажиры и экипаж не пострадали.
