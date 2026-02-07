Рейс Пхукет — Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине

По информации компании, причиной стало то, что створки шасси не убрались в штатном режиме. В связи с этим было принято решение прекратить полёт и вернуться в аэропорт Пхукета. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа остаётся главным приоритетом.