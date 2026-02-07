РСТ: застрявшие на Кубе граждане РФ вернутся на родину в ближайшее время

Эвакуация застрявших на Кубе российских туристов начнется в ближайшее время. В данный момент самолеты проходят дозаправку, необходимые объемы топлива обеспечены, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Прямо сейчас происходит дозаправка самолетов. Топлива в достаточном количестве. В самое ближайшее время туристы будут доставлены в Россию», — сказал источник в беседе с РИА Новости.
Похожая ситуация произошла ранее. Тогда техническая неисправность воздушного судна стала причиной задержки сотен туристов на Кубе. Рейс авиакомпании Conviasa, запланированный на 24 января из Санкт-Петербурга в Варадеро, был отложен, это привело к срыву вылета.
Позднее руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов сообщил, что заставшие россияне отправились на родину 26 января.