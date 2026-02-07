Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РСТ: застрявшие на Кубе граждане РФ вернутся на родину в ближайшее время

РТС рассказал, когда сотни застрявших на Кубе россиян вернутся домой.

Источник: Комсомольская правда

Эвакуация застрявших на Кубе российских туристов начнется в ближайшее время. В данный момент самолеты проходят дозаправку, необходимые объемы топлива обеспечены, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Прямо сейчас происходит дозаправка самолетов. Топлива в достаточном количестве. В самое ближайшее время туристы будут доставлены в Россию», — сказал источник в беседе с РИА Новости.

Похожая ситуация произошла ранее. Тогда техническая неисправность воздушного судна стала причиной задержки сотен туристов на Кубе. Рейс авиакомпании Conviasa, запланированный на 24 января из Санкт-Петербурга в Варадеро, был отложен, это привело к срыву вылета.

Позднее руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов сообщил, что заставшие россияне отправились на родину 26 января.