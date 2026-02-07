Над регионами России за три часа сбили 20 украинских БПЛА

Вечером 6 февраля средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили несколько беспилотников над приграничными регионами. По информации Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито в общей сложности 20 аппаратов.
Сообщается, что большая часть дронов была уничтожена над Белгородской областью, где зафиксировали десять беспилотников. Ещё пять аппаратов были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской области и столько же — над Курской областью.
В военном ведомстве уточнили, что все сбитые цели относились к беспилотникам самолётного типа. Дежурные расчёты ПВО продолжали работу в штатном режиме, обеспечивая контроль воздушной обстановки в указанных регионах.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.