Над регионами России за три часа сбили 20 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 6 февраля средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили несколько беспилотников над приграничными регионами. По информации Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито в общей сложности 20 аппаратов.

Сообщается, что большая часть дронов была уничтожена над Белгородской областью, где зафиксировали десять беспилотников. Ещё пять аппаратов были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской области и столько же — над Курской областью.

В военном ведомстве уточнили, что все сбитые цели относились к беспилотникам самолётного типа. Дежурные расчёты ПВО продолжали работу в штатном режиме, обеспечивая контроль воздушной обстановки в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

